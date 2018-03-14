«Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Бавария» по сумме двух матчей одержала победу над турецким «Бешикташем» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Первая встреча завершилась крупной победой мюнхенского клуба (5:0). Ответный матч, прошедший в Турции 14 марта, также завершился победой немецкой команды — 1:3.

В составе мюнхенцев голы забивали Тьяго Алькантара и Сандро Вагнер, еще один мяч в свои ворота отправил Гекхан Генюл.

У «Бешикташа» точным ударом отметился бывший нападающий московского ЦСКА бразилец Вагнер Лав.

Таким образом, стали известны семь команд, которые сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов: «Бавария», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Реал», «Ливерпуль», «Рома» и «Севилья». Последнюю путевку разыграют лондонский «Челси» и «Барселона».

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