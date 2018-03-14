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Под Рязанью ликвидирован стрелявший в полицейских мужчина

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Правоохранители совместно с сотрудниками Росгвардии по Рязанской области ликвидировали мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья по полицейским. Об этом в среду передает региональное управление МВД.

«В полицию вечером обратились жители деревни Залесное-Чулково Рязанской области, сообщившие, что один из местных жителей в нетрезвом виде ходит по двору своего дома с охотничьим ружьем. Прибывшая на место оперативная группа установила, что 55-летний ранее неоднократно судимый мужчина заперся в доме», — уточнили в ведомстве. При попытке установить контакт мужчина начал стрелять в сторону полицейских.

Злоумышленника ликвидировали офицеры СОБР Росгвардии, вызванные на место происшествия для подкрепления. Во время досмотра в доме нарушителя было обнаружено охотничье ружье и патроны.

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