Под Рязанью ликвидирован стрелявший в полицейских мужчина

Правоохранители совместно с сотрудниками Росгвардии по Рязанской области ликвидировали мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья по полицейским. Об этом в среду передает региональное управление МВД.

«В полицию вечером обратились жители деревни Залесное-Чулково Рязанской области, сообщившие, что один из местных жителей в нетрезвом виде ходит по двору своего дома с охотничьим ружьем. Прибывшая на место оперативная группа установила, что 55-летний ранее неоднократно судимый мужчина заперся в доме», — уточнили в ведомстве. При попытке установить контакт мужчина начал стрелять в сторону полицейских.

Злоумышленника ликвидировали офицеры СОБР Росгвардии, вызванные на место происшествия для подкрепления. Во время досмотра в доме нарушителя было обнаружено охотничье ружье и патроны.