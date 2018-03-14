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Форин-офис предупредил британцев об опасностях поездки в Россию

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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МИД Великобритании обнародовал рекомендации для граждан Великобритании, планирующих поехать в Россию.

В документе отмечается, что жителям Альбиона необходимо «проявлять бдительность» и «избегать любых демонстраций и акций протеста» во время пребывания в РФ.

«Из-за растущей напряженности между Великобританией и Россией вы должны быть осведомлены о возможных антибританских настроениях и проявлениях агрессии в текущее время», — говорится в заявлении МИД.

Форин-офис предостерег британцев от «открытого выражения своей политической позиции» во время посещения России.

В то же время, в рекомендациях признается, что посольство страны в Москве не имеет информации о каких-то препятствиях для британцев во время поездок по России, отмечает «Интерфакс».

Напомним, в декабре 2017 года перед первым визитом главы Форин-офиса Бориса Джонсона в Москву, его самого предупреждали о «российских опасностях». Лейборист Крис Брайант, который является главой комитета парламента по российско-британским отношениям, призывал министра опасаться хакеров, водки, попыток отравления и уловок, способных спровоцировать секс-скандал.

Как писал iz.ru, посольство РФ в Лондоне иронично добавило в этот список «медведей на московских улицах». 

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