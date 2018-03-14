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Аналитик CNBC согласился стать экономическим советником Трампа

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Фото: commons.wikimedia.org/Gage Skidmore
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Американский политический обозреватель Лоуренс Кадлоу, работающий на телеканале CNBC, станет главным экономическим советником президента США Дональда Трампа.

Политик предложил журналиста занять вакантное место, и он ответил согласием. Удивление вызывает тот факт, что Кадлоу поддерживает взгляды экс-советника Трампа Гэри Кона, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он объявил о своей отставке 7 марта. Он не назвал причин, однако многие предположили, что это связано с разногласиями с президентом по вопросу введения пошлин на импорт стали и алюминия. Кон посчитал решение Трампа ошибочным и призывал его отказаться от этого шага.

Лоуренс Кадлоу — известный в США аналитик и политический обозреватель консервативного толка. Во время предвыборной кампании 2016 года выступал в качестве налогового советника Дональда Трампа.

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