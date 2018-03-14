Прямой эфир

Минпромторг РФ выступил за точное следование Конвенции о запрете химоружия

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минпромторг России выступает за точное следование положениям Конвенции о запрете химического оружия и готов совместно работать с Великобританией и ОЗХО в расследовании дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Представитель ведомства напомнил, что Россия закрыла свою военно-химическую программу еще в середине 80-х годов, а запасы химоружия были полностью уничтожены в сентябре 2017 года, что подтвердил технический секретариат ОЗХО, передает «РИА Новости».

Он добавил, что Минпромторг регулярно предоставлял в ОЗХО объявления о запасах химоружия, а также информацию о его хранении и уничтожении.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон сообщил ОЗХО об использовании Россией нервно-паралитического отравляющего вещества. Кроме того, Великобритания решила выслать из страны 23 российских дипломата, которые якобы работают на разведку.

Великобритания обвиняет Россию в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Якобы они были отравлены веществом, которое разработала российская военная разведка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Канада заявила о солидарности с Британией по «делу Скрипаля»
Песков усомнился в достоверности британских СМИ после «дела Скрипаля»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017