Минпромторг РФ выступил за точное следование Конвенции о запрете химоружия

Минпромторг России выступает за точное следование положениям Конвенции о запрете химического оружия и готов совместно работать с Великобританией и ОЗХО в расследовании дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Представитель ведомства напомнил, что Россия закрыла свою военно-химическую программу еще в середине 80-х годов, а запасы химоружия были полностью уничтожены в сентябре 2017 года, что подтвердил технический секретариат ОЗХО, передает «РИА Новости».

Он добавил, что Минпромторг регулярно предоставлял в ОЗХО объявления о запасах химоружия, а также информацию о его хранении и уничтожении.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон сообщил ОЗХО об использовании Россией нервно-паралитического отравляющего вещества. Кроме того, Великобритания решила выслать из страны 23 российских дипломата, которые якобы работают на разведку.

Великобритания обвиняет Россию в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Якобы они были отравлены веществом, которое разработала российская военная разведка.