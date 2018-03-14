Более 1100 нарушений при уборке снега зафиксировано в Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко сообщил о методах борьбы с некачественной уборкой снега и наледи. В частности, Жилищная инспекция с начала зимы вынесла 1138 предписаний для устранения нарушений.

В 476 случаях установлены основания для возбуждения административных дел. Об этом сообщает телеканал «78». «Объемы некачественно выполненных работ не принимаются и не оплачиваются», — подчеркнул Бондаренко. Проверки в городе проводятся регулярно.

Напомним, 20 февраля на улице Адмирала Коновалова в юго-западной части Санкт-Петербурга на девятилетнего мальчика упал кусок наледи при очистке крыши дома от снега. Пострадавшего несовершеннолетнего доставили в больницу с ушибами головы и шеи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.