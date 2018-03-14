Бывший мэр Рыбинска объявил голодовку в колонии

Осужденный на 8,5 лет лишения свободы бывший мэр города Рыбинска Юрий Ласточкин объявил голодовку в колонии. Об этом сообщает его адвокат Рубен Маркарьян.

Защитник Ласточкина заявил, что кто-то, вероятно, неверно истолковал радость его клиента по поводу послания президента России Федеральному собранию, где Владимир Путин презентовал военные новинки.

По словам Маркарьяна, его подзащитный высказался, что лично принимал участие в разработке авиадвигателей к новому вооружению, а потому радовался их презентации во время выступления Путина. Однако через несколько дней в колонию строго режима в Бежецке прибыли несколько человек в штатском.

Они провели обыски и допросили находящихся в колонии людей. Ласточкин оказался в штрафном изоляторе на 15 суток. Также к нему были применены строгие условия содержания, в частности ему запрещают снимать одежду и заниматься гимнастикой, сообщает «ЯРНОВОСТИ».

Адвокат отметил, что пообщаться с Ласточкиным он смог только в присутствии охраны. Чтобы разрешить это недоразумение бывший мэр Рыбинска начал голодовку.