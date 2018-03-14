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Проверка после смерти человека в огне проводится в Пензенской области

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В Пензенской области следователи начали проверку по факту гибели мужчины во время пожара. Инцидент произошел 13 марта в селе Успенское на улице Садовая.

После ликвидации огня спасатели нашли на кровати в одной из комнат останки 64-летнего хозяина дома. Погибший жил один. Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс». Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить причины возгорания дома и смерти хозяина.

Как писал портал iz.ru, юный житель Пензенской области спас жизнь брата и сестер, которые спали в загоревшемся доме. Пожар произошел в ночь на 15 января в городе Сердобске на улице Саратовской. В здании находились четверо детей, один из них проснулся.

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