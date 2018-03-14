Прямой эфир

Минобороны заявило о покинувших город Думу в Сирии более 430 гражданах

0
Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 430 мирных граждан смогли покинуть сирийский город Думу по действующим гуманитарным коридорам. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Согласно сообщению, всего безопасно покинуть город смогли 437 мирных жителей. Также отмечается, что 15 марта работа гуманитарных коридоров будет продолжена.

При содействии российского Центра примирения враждующих сторон в сирийский город Думу за последнюю неделю удалось доставить два гуманитарных конвоя с 318 т предметов первой необходимости, продуктов питания и медикаментами. Еще один гуманитарный конвой из 20 грузовиков планируется доставить 15 марта.

Кроме того, сообщается о продлении гуманитарной паузы, которая соблюдалась трое суток подряд, в районе города Дума еще на двое суток в целях дальнейшей стабилизации обстановки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Армия Сирии восстановила контроль над южным кварталом Дамаска
Россия предостерегла США от ракетного удара по Дамаску

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017