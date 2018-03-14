Минобороны заявило о покинувших город Думу в Сирии более 430 гражданах

Более 430 мирных граждан смогли покинуть сирийский город Думу по действующим гуманитарным коридорам. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Согласно сообщению, всего безопасно покинуть город смогли 437 мирных жителей. Также отмечается, что 15 марта работа гуманитарных коридоров будет продолжена.

При содействии российского Центра примирения враждующих сторон в сирийский город Думу за последнюю неделю удалось доставить два гуманитарных конвоя с 318 т предметов первой необходимости, продуктов питания и медикаментами. Еще один гуманитарный конвой из 20 грузовиков планируется доставить 15 марта.

Кроме того, сообщается о продлении гуманитарной паузы, которая соблюдалась трое суток подряд, в районе города Дума еще на двое суток в целях дальнейшей стабилизации обстановки.