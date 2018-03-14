Валютная биржа проигнорировала демарш Лондона

Заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о принятии различных мер по отношению к России не повлияли на текущий курс рубля.

По состоянию на 16:00 мск курс доллара снизился на шесть копеек (56,96 рубля), а курс евро — на 21 копейку (70,45 рубля).

Курс рубля укрепляется на фоне роста цен на нефть, отмечает ТАСС.

В частности, 14 марта цена барреля нефти Brent с поставкой в мае выросла на 0,53%.

Напомним, 14 марта Великобритания отозвала приглашение министру иностранных дел России Сергею Лаврову посетить Лондон и «приостановила все двусторонние контакты с Россией». Кроме того, британские власти вышлют из страны 23 российских дипломатов.