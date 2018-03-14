Мэр Тегерана подал в отставку по состоянию здоровья

Мэр Тегерана Мохаммад Али Наджафи подал в отставку по состоянию здоровья. Он пробыл в должности полгода.

«Мы получили просьбу об отставке мэра Тегерана», — заявил председатель городского совета Мохсен Хашеми.

Заявление будет рассмотрено после 21 марта, до заседания совета Наджафи продолжит исполнять обязанности городского главы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на иранское агентство Fars.

Мохаммаду Али Наджафи 66 лет, до назначения мэром столицы он был советником президента Ирана Хасана Роухани по экономическим вопросам. Нынешнюю должность чиновник занял в августе 2017 года.

Как писал iz.ru, президент США Дональд Трамп своим указом продлил ограничительные меры в отношении Ирана, введенные в 1995, 2010 и 2012–2013 годах.