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Захарова: Москва прорабатывает ответные меры в отношении Британии

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Москва подготовит адекватные, зеркальные меры в отношении Великобритании в ответ на заявление британского премьер-министра Терезы Мэй. Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» представитель МИДа заявила, Россия намерена адекватно и зеркально ответить на заявления британского премьера по РФ, которые будут полностью соответствовать ситуации. Также она отметила, что на данный момент ответ прорабатывается.

Как сообщал портал iz.ru, в среду, 14 марта, глава британского правительства объявила, что Лондон высылает из Королевства 23 российских дипломата.

Несколькими днями ранее издание The Guardian написало, что серия мер, которые власти Великобритании могут принять в связи с «делом Скрипаля», может начаться с высылки дипломатов РФ.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полный разрыв диалога между Москвой и Лондоном не в интересах Соединенного Королевства.

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