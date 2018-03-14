Меркель получила президентскую грамоту о назначении канцлером

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель грамоту о назначении канцлером страны.

«В соответствии со статьей 63, параграф 2, основного закона я назначаю вас, доктор Ангела Меркель, канцлером ФРГ», — сказал Штайнмайер.

Церемония прошла в официальной резиденции президента — дворце Бельвю, уточняет ТАСС.

Напомним, 63-летняя Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии — за нее проголосовало большинство депутатов бундестага.