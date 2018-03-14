Дегтярёв: «Ведем работу над подготовкой закона о спортивном резерве»

Комитет ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи работает над подготовкой нового закона о спортивном резерве. Об этом после посещения организованной ФХР презентации Национальной программы подготовки хоккеистов рассказал председатель комитета Михаил Дегтярев.

— Во-первых, я от всей души хочу поблагодарить Федерацию хоккея и сборную России за золотые медали Олимпийских игр и за прекрасные эмоции, которые они всем подарили, вселив в болельщиков надежду и уверенность в нашей стране, — сказал Михаил Дегтярев. — Персонально отметил бы руководство в лице Аркадия Ротенберга, Владислава Третьяка, Романа Ротенберга, а также Олега Знарка и всех хоккеистов — тех, кто сделал это большое дело. Поскольку мы все помним, что перед началом Игр было много спекуляций на этой теме, призывов не ехать. Огромная заслуга руководства ФХР в том, что этого не произошло, они взяли на себя ответственность выступить публично. В том числе на эту тему высказывались и сами игроки. В итоге команда делом доказала, что этот шаг был правильным. Олимпийское золото – 2018 — у сборной России, за что большое спасибо.

По его словам, сейчас комитет совместно с Советом по спорту при президенте РФ ведет работу над подготовкой нового закона о спортивном резерве.

— Это очень важная проблема, которая сейчас стоит перед нами, — подчеркнул Михаил Дегтярев. — Было принято решение закрепить этот вопрос законодательно, при этом мы обязательно учтем все материалы, которые наработала Федерация хоккея России. Всё руководство ФХР активно работает в нашем экспертном совете. Приятно, что в работе были использованы такие материалы, как дневник Виктора Васильевича Тихонова и других наших прославленных тренеров. При этом был учтен опыт и других хоккейных держав. Было важно найти баланс, сплав и выдать современный документ. Могу сказать, что технологии программы вселяют оптимизм — я вижу сетевые графики, учебные планы. В дальнейшем мы со своей стороны готовы оказать поддержку.

13 марта ФХР представила Национальную программу подготовки хоккеистов, которая носит название «Красная машина». Данная программа включает в себя пособие, раскрывающее новою философию подготовки игроков, а также серию методической литературы для тренеров детских хоккейных школ. В них собрано большое количество базовых хоккейных упражнений по катанию, технике контроля шайбы, теории, тактике, методики по физической подготовке, питанию.

В настоящий момент созданы пособия для детей 8 и 10-летнего возраста, Федерация хоккея России работает над разработкой пособий для других возрастов. Внедрение программы начнется с сезона-2018/19 для нескольких школ в Москве и Северо-Западном регионе, а через сезон планируется поэтапное введение Национальной программы во всех школах Российской Федерации.

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