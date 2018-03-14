МИД РФ официально пообещал ответные меры на действия Лондона

МИД России расценил действия Лондона как враждебные. Внешнеполитическое ведомство сочло это «серьезным обострением отношений» и пообещало ответные меры.

Всю ситуацию с обвинениями в адрес России о причастности к «делу Скрипаля» МИД назвал «беспрецедентно грубой провокацией, подрывающей основы нормального межгосударственного диалога между нашими странами».

«Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер», — говорится в официальном заявлении ведомства.

«Британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией», — констатировал МИД.

«Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать», — подчеркивается в документе.

Как писал iz.ru, 14 марта Лондон заявил о высылке 23 российских дипломатов.