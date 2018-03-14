Монумент Цветаевой планируют установить в Москве до конца 2018 года

Монумент русской поэтессе Марине Цветаевой планируют установить на северо-западе Москвы до конца 2018 года. Соответствующее распоряжение уже подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает городская администрация.

Согласно распоряжению, памятник будет установлен на территории школы №1619, которая расположена на улице Таллинской и носит имя поэтессы, до 31 декабря 2018 года.

Также сообщается, что все расходы по проектированию, изготовлению, а также установке монумента возьмет на себя Российская академия художеств. После установки содержанием монумента займется департамент образования Москвы.