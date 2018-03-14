Жена Аршавина расплатилась за инцидент на борту самолета

Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса оплатила «Аэрофлоту» все издержки, которые понес авиаперевозчик из-за инцидента с её участием.

25 января «Аэрофлот» подал иск к Аршавиной о взыскании убытков. Женщина выплатила требуемую сумму, не дожидаясь судебного разбирательства, сообщили пресс-служба компании.

«Пассажирка в полном объеме возместила расходы компании. Денежные средства уже поступили на счет», — заявил замгендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

Инцидент произошел 6 января. Алису Аршавину сняли с рейса в Алма-Ату вместе с детьми и сопровождающей их няней из-за «деструктивного поведения», уточняет ТАСС.

Убытки компании были связаны с повтором процедур наземного обслуживания и с перерасходом топлива. Точную исковую сумму «Аэрофлот» не называет.