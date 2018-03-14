Жильцы 8 квартир взорвавшегося в Петербурге дома получат компенсацию

Жильцы восьми квартир дома в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв бытового газа, смогут претендовать на компенсацию за утраченное имущество. Об этом сообщает председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

По его словам, на компенсацию могут рассчитывать жильцы восьми квартир, после оценки и подтверждения материального вреда. Приблизительно суммы ущерба оцениваются до 250 тыс. рублей, но могут быть и больше. Жильцы других квартир также смогут рассчитывать на компенсацию, если у них будут свидетельства о материальном ущербе.

Также глава комитета рассказал, что власти получают предложения о материальной помощи пострадавшим от простых горожан и частных компаний. Необходимости в этом нет, но при желании будет востребовано.

Как сообщал портал iz.ru, взрыв газа произошел около 18 часов 13 марта в жилом доме. В результате пострадали четыре квартиры. Очевидцы слышали мощный хлопок, в соседних зданиях тряслись стекла.

В последствие на верхних этажах дома начался сильный пожар, очевидцы сообщили о двух пострадавших.