Гараж с автомобилем сгорел в Якутии

Гараж с автомобилем внутри сгорел в селе Абага Амгинского района Республики Саха (Якутия), сообщает пресс-служба Главного управления МЧЧ России по республике.

Инцидент произошел вчера ночью, 13 марта, в одном из гаражей на улице Труда. На пульт спасателей сообщение о возгорании поступило в 2:18. Спасатели прибыли на место происшествия в 2:20 и обнаружили горящее здание гаража, сообщает ИА SakhaNews.

В результате пожара сильно повреждено здание гаража и автомобиль Toyota Corolla, который находился внутри. По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.