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Шесть тел обнаружено в жилом доме в Ногинском районе

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Шесть тел обнаружили в жилом доме в поселке Красный электрик Ногинского района. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

По предварительной версии следствия, семья могла отравиться бытовым газом.

Среди погибших — 31-летняя женщина и трое детей — трех, пяти и десяти лет. Всего в семье было пять человек, недавно родился еще один ребенок, однако пока его не нашли, сообщает телеканал «360».

Видимых признаков насильственной смерти у погибших нет, заявили в подмосковном главке Следственного комитета.

На кухне в квартире были открыты газовые конфорки, вероятно, для обогрева или для сушки белья.

МЧС опровергло слухи о пожаре по этому адресу. Спасатели выезжали на место происшествия, чтобы по просьбе полиции вскрыть дверь.

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