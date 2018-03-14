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Вертолетную площадку для больницы Комсомольска построят к осени

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Вертолетную площадку для больницы № 2 Комсомольска-на-Амуре планируют построить к осени 2018 года. Об этом рассказала на заседании законодательной думы края начальник управления организации медицинской помощи населению регионального минздрава Ирина Баглай.

До сентября 2018 года планируется завершить строительство и оснащение вертолетной площадки для больницы № 2. Проект направлен на проведение государственной экспертизы, результаты которой планируется получить 29 марта. В общей сложности на реализацию проекта выделено 35 млн рублей, сообщает Vostokmedia.

По словам Ирины Баглай, к концу лета на территории больницы должен открыться сосудистый центр, в котором можно будет проводить стентирование, а в июле должны завезти и установить современный ангиограф. Таким образом, время полета для оказания необходимой помощи сократится на два часа.

В общей сложности в этом году на развитие санавиации будет направлено 177,3 млн рублей. В ближайшие два года правительство края планирует приобрести три вертолета.

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