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Мужчина специально наехал на товарища из-за ссоры в Благовещенске

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Мужчина поругался с товарищем и специально совершил наезд на него в Благовещенске. Потерпевший погиб, сообщает следственное управление Следственного комитета России по области.

Трагедия произошла в понедельник вечером, 12 марта, во дворе одного из домов на улице Пушкина. 26-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на своего знакомого, с которым до этого поругался, сообщает Амурская служба новостей.

В результате наезда 25-летний потерпевший скончался от полученных травм на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело. Водителю было предъявлено обвинение в убийстве.

К обвиняемому была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса он подтвердил свою причастность к гибели своего знакомого.

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