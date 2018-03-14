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Манул в Московском зоопарке загрустил из-за отсутствия тепла

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Московском зоопарке манул приуныл из-за отсутствия тепла и большого количества снега в начале весны. Об этом рассказали на странице Московского зоопарка в Facebook.

Из-за того, что кот не хочет провалиться в глубокий сугроб, он забирается на крышу своего домика и оттуда наблюдает за посетителями, «выражая свое неудовольствие по поводу затянувшейся снежной зимы».

Остальные обитатели зоосада уже начали менять зимний мех на летний в ожидании скорого наступления тепла, пишет НСН. Многие животные уже выходят из теплых домиков, другие скоро должны проснуться после спячки.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в начале марта недоумение по поводу погоды выразил снежный барс.

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