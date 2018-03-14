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Общественники оценят качество социальных услуг в Самарской области

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Новый общественный совет сформировали в Самарской области, его участники будут оценивать качество оказания социальных услуг.

Новый состав общественного совета был утвержден на пленарном заседании Общественной палаты региона. Участники дадут независимую оценку качества услуг, оказываемых организациями социального обслуживания населения. Самарская область была одной из первых территорий в России, где начал действовать общественный совет с такими функциями, сообщает НИА «Самара».

По результатам работы совета составляются рейтинги и предложения, как улучшить качество работы организаций социальной сферы.

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