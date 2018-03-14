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Мемориальную доску о несуществующем событии демонтируют в Рязани

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На улице Почтовой в Рязани будет ликвидирована необычная табличка о событии, которого не было. Фото с предписанием администрации о демонтаже размещено в соцсетях.

Мемориальная доска с текстом о том, что на данном месте 29 мая 1767 года ничего не произошло, появилась на одном из домов совсем недавно. Однако городские депутаты не давали разрешения на установку этого объекта, сообщает РИА «7 новостей».

Мемориальную доску установят к лету 2018 года на месте древневенгерского могильника в селе Большие Тиганы Алексеевского района Республики Татарстан. Древние захоронения были обнаружены группой археологов в 1978 году. Могильник был в этом месте с VIII по X век, сейчас там только поле.

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