Водитель «ВАЗа» погиб при столкновении с деревом на Кубани

Водитель «ВАЗа» погиб при столкновении с деревом в Крымском районе Краснодарского края, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по краю.

Трагедия произошла вчера вечером, 13 марта, в районе 18:00, на 5-м км автодороги Крымск–Джигинка. Автомобиль ВАЗ-21074 под управлением 54-летнего мужчины двигался по дороге, когда водитель потерял управление над транспортным средством, сообщают «Кубанские новости».

Автомобиль занесло, и он вылетел с дорожного полотна на обочину, где врезался в дерево и опрокинулся. По версии правоохранительных органов, водитель потерял контроль над машиной из-за превышения допустимой скорости.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб от полученных травм на месте. По факту произошедшего проводится проверка.