Прямой эфир

Водитель «ВАЗа» погиб при столкновении с деревом на Кубани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель «ВАЗа» погиб при столкновении с деревом в Крымском районе Краснодарского края, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по краю.

Трагедия произошла вчера вечером, 13 марта, в районе 18:00, на 5-м км автодороги Крымск–Джигинка. Автомобиль ВАЗ-21074 под управлением 54-летнего мужчины двигался по дороге, когда водитель потерял управление над транспортным средством, сообщают «Кубанские новости».

Автомобиль занесло, и он вылетел с дорожного полотна на обочину, где врезался в дерево и опрокинулся. По версии правоохранительных органов, водитель потерял контроль над машиной из-за превышения допустимой скорости.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб от полученных травм на месте. По факту произошедшего проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ДТП с двумя автобусами произошло в Воронеже
8 т топлива разлилось в Перми после ДТП с участием бензовоза

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017