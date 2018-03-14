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253 кг отработанных батареек собрали в Великом Новгороде

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Жители Великого Новгорода приняли участие в экологической акции, за неделю они сдали более 250 кг использованных батареек.

Сбор проводился с 5 по 12 марта. Новгородцы могли принести батарейки в один из четырех пунктов приема. Наиболее активными оказались жители Торговой стороны, сообщает портал «Новгород.ру».

Все собранные батарейки будут переданы на утилизацию. Как отметили в пресс-службе местной мэрии, в апреле акция пройдет вновь.

В прошлом году экоактивистам Великого Новгорода пришлось приостановить сбор батареек, так как обновленное законодательство требовало получения лицензии на этот вид деятельности. Ответственные жители города попросили власти организовать пункты сбора.

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