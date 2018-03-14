Грузовым машинам запретят ездить по Красноярску

Движение грузовых автомобилей запретят по автомобильным дорогам Красноярска, сообщает пресс-служба администрации города.

С 16 апреля на территории Красноярска вводится ограничение на передвижение тяжеловесных грузовых автомобилей. Это связано с весенней распутицей. Под ограничение попадают все автомобили с предельно допустимой нагрузкой при одиночной оси — 6 т, при двухосной — 5,5 т, при трехосной — 4,5 т, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Ограничение продлится почти месяц и закончится 15 мая. Подобная мера призвана уберечь городские дороги, потому что весной, в период оттаивания почвы грунт становится более подвижным и вероятность разрушения дорог повышается.

Передвижение тяжеловесному транспорту будет доступно при наличии соответствующего разрешения. При нарушении запрета владельцу транспортного средства грозит штраф до 500 тыс. рублей, а водитель может лишиться прав на вождение.