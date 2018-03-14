Пряничный железнодорожный вокзал создали в Сочи

Пряничный железнодорожный вокзал создали для презентации на специализированной выставке «Индустрия гостеприимства и развлечений» в Сочи, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 5 по 7 апреля в Сочи пройдет специальная выставка, где презентуют пряничный железнодорожный вокзал. Вес кулинарного шедевра составляет 100 кг, он будет представлен публике в первый день работы выставки, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Также в рамках мероприятия пройдет кулинарный поединок за звание мастера приготовления пиццы. В общей сложности ожидается более 70 компаний из 21 региона России.

Выставка «Индустрия гостеприимства и развлечений» состоится уже в 17-й раз. Совместно с ней пройдет XIX выставка продуктов питания ExpoFood. На мероприятиях пройдет презентация новейшего оборудования, сырья и оснащения. Также компании представят спецодежду, новые разработки для кафе-мороженых и многое другое.