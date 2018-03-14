Прямой эфир

Пряничный железнодорожный вокзал создали в Сочи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пряничный железнодорожный вокзал создали для презентации на специализированной выставке «Индустрия гостеприимства и развлечений» в Сочи, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 5 по 7 апреля в Сочи пройдет специальная выставка, где презентуют пряничный железнодорожный вокзал. Вес кулинарного шедевра составляет 100 кг, он будет представлен публике в первый день работы выставки, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Также в рамках мероприятия пройдет кулинарный поединок за звание мастера приготовления пиццы. В общей сложности ожидается более 70 компаний из 21 региона России.

Выставка «Индустрия гостеприимства и развлечений» состоится уже в 17-й раз. Совместно с ней пройдет XIX выставка продуктов питания ExpoFood. На мероприятиях пройдет презентация новейшего оборудования, сырья и оснащения. Также компании представят спецодежду, новые разработки для кафе-мороженых и  многое другое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Маршрут «Средневековая Тверь» представлен на выставке «Интурмаркет»
Выставка царских книг открылась в Хабаровске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017