Мемориальную доску Борису Немцову установят в Москве в пятницу

Памятный знак оппозиционному политику Борису Немцову, погибшему 27 февраля 2015 года, установят в Москве на Малой Ордынке в будущую пятницу. Заявку на установку мемориальной доски поддержал мэр столицы Сергей Собянин.

Открытие мемориальной доски начнется в 17:00 мск у дома 3 на Малой Ордынке. Табличку установят за общественные деньги.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года, напоминает РИАМО. В июле прошлого года пятеро подозреваемых в убийстве политика по найму в составе организованной группы были осуждены и приговорены к тюремным срокам от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.