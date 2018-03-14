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Мемориальную доску Борису Немцову установят в Москве в пятницу

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Памятный знак оппозиционному политику Борису Немцову, погибшему 27 февраля 2015 года, установят в Москве на Малой Ордынке в будущую пятницу. Заявку на установку мемориальной доски поддержал мэр столицы Сергей Собянин.

Открытие мемориальной доски начнется в 17:00 мск у дома 3 на Малой Ордынке. Табличку установят за общественные деньги.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года, напоминает РИАМО. В июле прошлого года пятеро подозреваемых в убийстве политика по найму в составе организованной группы были осуждены и приговорены к тюремным срокам от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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