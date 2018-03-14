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Младенческая смертность значительно сократилась в Брянской области

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Департамент здравоохранения Брянской области отмечает снижение младенческой смертности, в феврале показатель составил 2,7 на 1 тыс. родившихся.

Положительная тенденция наблюдается по месяцам. В январе смертность составила 4,2 случая на 1 тыс. родившихся, в феврале — в полтора раза меньше. Для сравнения, в целом по России младенческая смертность за январь 2018 года составила 5,3 на 1 тыс. родившихся, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Департамент здравоохранения Брянской области высоко оценивает работу перинатального центра. Благодаря работе врачей серьезно увеличилась выживаемость детей с экстремально низкой массой тела. Всего в 2017 году в перинатальном центре родились 2130 малышей, из них 203 ребенка — преждевременно.

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