Младенческая смертность значительно сократилась в Брянской области

Департамент здравоохранения Брянской области отмечает снижение младенческой смертности, в феврале показатель составил 2,7 на 1 тыс. родившихся.

Положительная тенденция наблюдается по месяцам. В январе смертность составила 4,2 случая на 1 тыс. родившихся, в феврале — в полтора раза меньше. Для сравнения, в целом по России младенческая смертность за январь 2018 года составила 5,3 на 1 тыс. родившихся, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Департамент здравоохранения Брянской области высоко оценивает работу перинатального центра. Благодаря работе врачей серьезно увеличилась выживаемость детей с экстремально низкой массой тела. Всего в 2017 году в перинатальном центре родились 2130 малышей, из них 203 ребенка — преждевременно.