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Жена Аршавина компенсировала «Аэрофлоту» убытки из-за задержки рейса

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
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Алиса Аршавина, супруга знаменитого футболиста, полностью оплатила расходы «Аэрофлота», вызванные задержкой рейса по ее вине. Об этом порталу iz.ru сообщили в авиакомпании.

«После инцидента с Аршавиной в начале января «Аэрофлот» принял решение о взыскании убытков в судебном порядке и 25 января 2018 года подал исковое заявление. Под давлением предъявленных доказательств еще до рассмотрения дела судом пассажирка в полном объеме возместила расходы компании. Денежные средства уже поступили на счет «Аэрофлота». Тем самым Аршавина признала свою вину», — заявил заместитель генерального директора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

Скандал произошел 7 января. Алиса Аршавина была снята с рейса в Алма-Ату за нарушение правил на борту самолета. Она отказалась пристегнуться, пыталась оказать давление на экипаж, представившись сотрудником ФСБ, и не реагировала на замечания бортпроводников.

В результате командир воздушного судна принял решение снять пассажирку с рейса. Вылет был задержан более чем на полтора часа. Авиакомпания понесла дополнительные расходы, связанные с перерасходом топлива и повторными процедурами наземного обслуживания — буксировкой, предоставлением трапа и выгрузкой багажа. Сумма ущерба не называется.

Позже стало известно, что одна из стюардесс начала получать SMS с угрозами, отправленными с телефона Аршавиной.

11 января жена футболиста заявила, что ждет извинений от «Аэрофлота» и увольнения стюардессы.

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