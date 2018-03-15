Прямой эфир
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Празднуемый сегодня Всемирный день защиты прав потребителей дает повод задуматься о тех глобальных изменениях, которые определяют облик цифровой экономики. Цифровизация стала главным трендом роста потребительского рынка. Однако для более 42% российских потребителей недоверие до сих пор является основным препятствием для совершения сделок в интернете.

По-прежнему основными проблемами в электронной коммерции считаются непоставка товара или неоказание услуги по уже оплаченному договору. Нарушаются сроки доставки, компании манипулируют информацией о наличии товара по привлекательным ценам. Потребителей беспокоит реализация некачественных товаров, их несоответствие описанию, а порой и целенаправленное введение в заблуждение.

Зачастую информация в интернете о продавце, изготовителе товара или исполнителе не предоставляется вовсе либо дается в неполном виде. Так, мониторинг крупнейших 700 интернет-магазинов выявил, что каждый седьмой магазин не указал информацию о месте нахождения юрлица.

Рост онлайн-торговли закономерно ведет к росту доли жалоб от потребителей на этот сегмент экономики. С 2012 года рынок онлайн-торговли в России вырос в 2,8 раза, и если тогда на нее приходилось 2,7% от всех жалоб потребителей на сферу розничных продаж, то в 2017 году — уже 8,6%. То есть, количество жалоб на онлайн-торговлю выросло втрое. Поэтому для успешного развития электронной коммерции в частности и цифровой экономики в целом крайне важно создать атмосферу доверия для потребителей.

Одним из первых шагов на этом пути станет принятие так называемого закона об агрегаторах, разработанного нашей службой совместно с бизнес-сообществом. Закон решит три ключевые проблемы: позволит потребителю устанавливать реального продавца в интернете, закрепит четкое распределение обязанностей и ответственности продавца и агрегатора, а также облегчит получение достоверной информации о товаре. Агрегатор будет обязан довести информацию о товаре без искажения в том виде, как ее предоставит продавец. Перед потребителем агрегатор будет нести ответственность за искажение информации о товаре и непредоставление информации о продавце.

Следующим этапом станет создание специализированных электронных сервисов для потребителей, которые будут аккумулировать информацию об участниках рынка, в том числе основные публичные сведения об организациях: дате государственной регистрации, уставном капитале, результатах проверок. Также можно будет проверить информацию о декларациях и сертификатах соответствия на товары, установить их подлинность через государственные и отраслевые системы отслеживания.

Важной составляющей подобных сервисов должна стать «библиотека» знаний для потребителя: пошаговые инструкции, образцы претензионных и исковых заявлений, обучающие и просветительские материалы.

Сервисы предоставят возможность обмена сведениями о товарах, услугах, акциях, а также потребительского скоринга — рейтингов, голосования, отзывов потребителей об использовании товаров.

Разработка подобной платформы уже начата Роспотребнадзором, чтобы доверие покупателей, основанное на потребительском опыте, стало основой устойчивого и гармоничного развития электронной коммерции и цифровой экономики.

Автор — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Грипп не торопится
Глава Роспотребнадзора Анна Попова — о том, почему эпидемия пока обходит Россию стороной
Защитить слабого
Глава Роспотребнадзора Анна Попова — о законопроекте, направленном на поддержку инвалидов и пенсионеров

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017