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Воронежское ТСЖ подозревают в захвате земель технического университета

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Уголовное дело возбуждено по факту хищения ТСЖ «Хвойное» земель у Воронежского государственного технического университета. Решение было принято после проверки, инициированной ректором ВГТУ.

Как сообщает ИА «Абирег», сотрудники прокуратуры обнаружили, что ТСЖ незаконно присвоило себе 300 кв. м земли, принадлежащей вузу.

Выяснилось, что еще в 2015 году Росреестр внес изменения в части уточнения площади земельного участка в жилом микрорайоне «Хвойный». Однако изменения не были согласованы с университетом. Кроме того, у ТСЖ нет и правоустанавливающих документов на этот участок.

Таким образом, товарищество нарушило требования федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».

По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный ВГТУ, составляет более 600 тыс. рублей.

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