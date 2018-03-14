Пожар рядом с Балтийским вокзалом в Петербурге ликвидирован

Возгорание в четырехэтажном здании на Балтийской улице в центре Петербурга ликвидирован. Об этом в среду сообщили в городском управлении МЧС.

«В четырехэтажном, размером 20 на 15 кв. м, офисном здании горела кровля на площади 20 кв. м. Пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

На месте происшествия работали 31 спасатель и семь единиц спецтехники, сообщает телеканал «360».

По словам юрисконсульта Александра Большакова компании «Кабель групп», пожар произошел на площадке организации. Работы вблизи огнеопасных материалов не производили, подчеркнул он.

Он отметил, что рядом с объектом компании находится нежилое здание, где проживают лица без определенного места жительства. В прошлом году здесь уже было два пожара. Большаков предположил, что возгорание могло произойти из-за брошенной людьми из соседнего нежилого здания непотушенной сигареты.

Стоит отметить, что на работу Балтийского вокзала и станции метрополитена «Балтийская», которые находятся в непосредственной близости с местом пожара, происшествие не повлияло. Угрозы возгорания других предприятий не было, сообщил председатель комитета по промышленной политике и инновациям города Максим Мейксин.