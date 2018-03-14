Прямой эфир

Пожар рядом с Балтийским вокзалом в Петербурге ликвидирован

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возгорание в четырехэтажном здании на Балтийской улице в центре Петербурга ликвидирован. Об этом в среду сообщили в городском управлении МЧС.

«В четырехэтажном, размером 20 на 15 кв. м, офисном здании горела кровля на площади 20 кв. м. Пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

На месте происшествия работали 31 спасатель и семь единиц спецтехники, сообщает телеканал «360». 

По словам юрисконсульта Александра Большакова компании «Кабель групп», пожар произошел на площадке организации. Работы вблизи огнеопасных материалов не производили, подчеркнул он.

Он отметил, что рядом с объектом компании находится нежилое здание, где проживают лица без определенного места жительства. В прошлом году здесь уже было два пожара. Большаков предположил, что возгорание могло произойти из-за брошенной людьми из соседнего нежилого здания непотушенной сигареты.

Стоит отметить, что на работу Балтийского вокзала и станции метрополитена «Балтийская», которые находятся в непосредственной близости с местом пожара, происшествие не повлияло. Угрозы возгорания других предприятий не было, сообщил председатель комитета по промышленной политике и инновациям города Максим Мейксин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Часть жильцов вернулась в пострадавший от взрыва газа дом в Петербурге
Прокуратура Петербурга проверяет сообщения о поножовщине в школе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017