Во время ЧМ-2018 в Калининграде не будут отключать горячую воду

В Калининграде из-за чемпионата мира по футболу изменятся сроки отключения горячей воды. До окончания отборочных матчей в Центральном, Московском и Ленинградском районах плановые работы проводиться не будут.

Перекладку теплосетей начнут с тех районов, которые не будут затронуты проведением игр ЧМ-2018. «Калининградтеплосеть» планирует заменить ветхие участки с использованием современных трубопроводов, предварительно изолированных в заводских условиях. Затраты на подготовку к отопительному сезону составят около 190 млн рублей, передает Калининград.Ru.

Напомним, на матч между сборными Англии и Бельгии в Калининградской области только через наземные пункты пропуска из Польши ожидается прибытие около 40 тыс. болельщиков.

Калининград ранее признали лидером по росту цен на проживание в отелях на время ЧМ-2018. Напомним, в этом городе пройдут встречи сборных Нигерии и Хорватии, Сербии и Швейцарии, Испании и Марокко, а также Англии и Бельгии.

Портал iz.ru в феврале сообщал о том, что под Калининградом планируется построить город болельщиков. Предполагается, что фанаты смогут снимать недорогое жилье.