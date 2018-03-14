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В Белоруссии утвердили создание совместной с РФ природной территории

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В Витебской и Псковской областях появится особо охраняемая природная территория (ООПТ) «Заповедное Поозерье». Ее создание утвердило правительство Белоруссии.

Как уточняет Псковское агентство информации, «Заповедное Поозерье» будет трансграничной ООПТ Союзного государства. Оно станет уникальным объектом охраны биосферы двух стран.

Территория объединит национальный парк «Себежский», расположенный в Псковской области, и ландшафтные заказники «Красный Бор» и «Освейский» в Белоруссии. Ученые считают, что это позволит улучшить сотрудничество в области охраны окружающей среды, сохранения биологического разнообразия и экологического туризма.

По данным природоохранных организаций, в парке «Себежский» на территории 50 тыс. га насчитывается 49 видов млекопитающих и более 200 видов птиц. В ландшафтном заказнике «Освейский» — 164 вида птиц, девять видов земноводных и пять видов пресмыкающихся. И это несмотря на то, что площадь его почти в два раза меньше — 27,7 тыс. га.

На территории заказника «Красный Бор» зарегистрировано 20 видов редких животных, 200 видов птиц и 18 видов редких растений.

Документ об объединении территорий был подписан в сентябре 2017 года в Сочи. Соглашение должно обеспечить дополнительные возможности для углубления двустороннего сотрудничества России и Белоруссии в области охраны окружающей среды.

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