Новый корпус районной больницы появится в Николаевске-на-Амурске

Новый корпус районной больницы планируют построить в Николаевске-на-Амурске, информация об этом размещена на сайте правительства Хабаровского края.

В ходе рабочей поездки губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт побывал на церемонии начала строительства нового лечебного корпуса центральной районной больницы. Проект строительства является одним из самых крупных и ожидаемых объектов в городе, сообщает ИА AmurMedia.

Впоследствии на базе этого медицинского учреждения будет создан специальный центр, в котором пациентам будет оказываться экстренная и плановая хирургическая помощь.

В общей сложности на реализацию проекта строительства будет направлено более 2 млрд рублей совместно из федерального и регионального бюджетов. На церемонии губернатор отметил, что возведение объекта должно завершиться в течение двух лет.