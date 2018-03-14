Lamborghini представил велосипед за $20 тыс.

Компания Lamborghini совместно с канадским производителем Cervelo Cycles выпустила велосипед Cervélo P5X.

Новинку, которая предназначена для спортсменов-триатлонистов, представили на автосалоне в Женеве.

Велосипед выполнен в желтом цвете с Y-образным принтом на раме, сообщается на сайте Lamborghini.

.@Lamborghini leaves its marque on the @cervelo P5x



Italian supercar influence on striking time trial designhttps://t.co/eHpoYX3tsH pic.twitter.com/nTwQ2XbEbe — Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) March 13, 2018

Велосипед будет выпущен тиражом всего 25 экземпляров.

Официальную его стоимость пока не объявляли, но источники утверждают, что цена одного велосипеда составит $20 тыс.