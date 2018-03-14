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Lamborghini представил велосипед за $20 тыс.

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Фото: twitter.com
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Компания Lamborghini совместно с канадским производителем Cervelo Cycles выпустила велосипед Cervélo P5X.

Новинку, которая предназначена для спортсменов-триатлонистов, представили на автосалоне в Женеве.

Велосипед выполнен в желтом цвете с Y-образным принтом на раме, сообщается на сайте Lamborghini.

Велосипед будет выпущен тиражом всего 25 экземпляров.

Официальную его стоимость пока не объявляли, но источники утверждают, что цена одного велосипеда составит $20 тыс.

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