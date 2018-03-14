Lamborghini представил велосипед за $20 тыс.
Компания Lamborghini совместно с канадским производителем Cervelo Cycles выпустила велосипед Cervélo P5X.
Новинку, которая предназначена для спортсменов-триатлонистов, представили на автосалоне в Женеве.
Велосипед выполнен в желтом цвете с Y-образным принтом на раме, сообщается на сайте Lamborghini.
Велосипед будет выпущен тиражом всего 25 экземпляров.
Официальную его стоимость пока не объявляли, но источники утверждают, что цена одного велосипеда составит $20 тыс.