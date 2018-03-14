Хостел и музей появятся в селе Ломоносово Архангельской области

Власти Архангельской области утвердили проект «Остров Ломоносова», целью которого является развитие села, где родился великий русский ученый Михаил Ломоносов. В здании старой школы будет создан культурно-образовательный центр с конференц-залом, учебными классами, интерактивным музеем, кафе, гостиницей и хостелом на 60 постояльцев.

В течение 2018–2021 годов улицы села Ломоносово планируется благоустроить. Будет обновлена концепция работы косторезного училища. Музей имени ученого модернизируют. Об этом пишет ИА FlashNord. Работы будут финансироваться из областного и муниципального бюджетов, предусмотрены и частные средства.

Михаил Ломоносов (1711–1765) — русский ученый-естествоиспытатель мирового значения. Он известен как первый химик, который дал физической химии определение, весьма близкое к современному, и предначертал обширную программу физико-химических исследований; его молекулярно-кинетическая теория тепла во многом предвосхитила нынешнее представление о строении материи и многие фундаментальные законы. Разработал проект Московского университета, впоследствии названного в его честь. Открыл наличие атмосферы у планеты Венеры.