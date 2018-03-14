Прямой эфир

Хостел и музей появятся в селе Ломоносово Архангельской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Архангельской области утвердили проект «Остров Ломоносова», целью которого является развитие села, где родился великий русский ученый Михаил Ломоносов. В здании старой школы будет создан культурно-образовательный центр с конференц-залом, учебными классами, интерактивным музеем, кафе, гостиницей и хостелом на 60 постояльцев.

В течение 2018–2021 годов улицы села Ломоносово планируется благоустроить. Будет обновлена концепция работы косторезного училища. Музей имени ученого модернизируют. Об этом пишет ИА FlashNord. Работы будут финансироваться из областного и муниципального бюджетов, предусмотрены и частные средства. 

Михаил Ломоносов (1711–1765) — русский ученый-естествоиспытатель мирового значения. Он известен как первый химик, который дал физической химии определение, весьма близкое к современному, и предначертал обширную программу физико-химических исследований; его молекулярно-кинетическая теория тепла во многом предвосхитила нынешнее представление о строении материи и многие фундаментальные законы. Разработал проект Московского университета, впоследствии названного в его честь. Открыл наличие атмосферы у планеты Венеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Въездной туризм в Россию побил прошлогодний рекорд
Иностранцы распробовали русскую кухню и разглядели «Серебряное ожерелье»
Якутские криопустыни могут стать местом экстремального туризма

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017