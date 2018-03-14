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Названы самые страшные фильмы ужасов

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Фото: Кармен Видео
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Портал BuzzFeed по отзывам пользователей составил рейтинг наиболее страшных фильмов ужасов в истории кинематографа.

«Самым ужасным ужастиком» признан фильм 2009 года «Коллекционер». На второй строчке — хоррор «Женщина в черном» с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли. Третье место досталось ленте «Зеркала».

В первую десятку вошли произведения Стивена Кинга «Кладбище домашних животных» и «Мгла», многократно переснятый фильм «Проклятие». Кроме того, «Полтергейст» по сценарию Стивена Спилберга, «Хеллоуин» и «Незнакомцы».

В перечне самых страшных лент пользователи вспомнили классику — «Изгоняющий дьявола» и  «Ребенок Розмари», а также многосерийные франшизы — «Пила» и «Спуск».

Как писал iz.ru, ранее критики сочли самым страшным фильмом испанский хоррор «Уиджи: Проклятие Вероники».

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