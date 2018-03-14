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Мужчину с подозрением на инсульт пришлось эвакуировать с горы в Приморье

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Спасатели эвакуировали мужчину с горы в Лазовском районе Приморского края. Для этого спасателям пришлось преодолеть 15 км по рыхлому снегу, сообщает пресс-служба ДВРСПО МЧС России.

Инцидент произошел в прошлое воскресенье, 11 марта, на сопке в лесу. Мужчина позвонил в спасательную службу и сообщил о том, что ему стало плохо и теперь он не может самостоятельное выбраться — требуется эвакуация. Потерпевший заподозрил у себя инсульт, сообщает ИА PrimaMedia.

Спасатели выдвинулись из Находки к пострадавшему, но оказалось, что участок, на котором находится мужчина, не имеет дороги для проезда транспорта. Сотрудники МЧС преодолели 15 км по рыхлому снегу и утром 12 марта обнаружили мужчину. Он находился в удовлетворительном состоянии, но идти не мог.

Для эвакуации пострадавшего были сооружены сани-волокуши — акья. К 15:30 по местному времени спасатели завершили спуск и доставили пострадавшего вниз к населенному пункту Валентин, где их уже ждала карета скорой помощи. Мужчина был госпитализирован.

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