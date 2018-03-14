Путин поздравил Меркель с переизбранием на пост канцлера Германии

Президент России Владимир Путин поздравил Ангелу Меркель с переизбранием на пост федерального канцлера Германии.

Российский лидер заявил о важности развития не только двусторонних отношений, но и конструктивного взаимодействия Москвы и Берлина на международной арене.

В поздравительной телеграмме Путин пожелал ей и всем членам нового правительства ФРГ крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе, сообщает «Газета.ру».

Как сообщал портал iz.ru, в среду, 14 марта, большинство членов бундестага проголосовало за переизбрание Меркель на пост главы правительства.