Маршрут «Средневековая Тверь» представлен на выставке «Интурмаркет»

Тверская область презентовала маршрут «Средневековая Тверь» на XIII Международной туристической выставке «Интурмаркет-2018» в Москве. Он посвящен 700-летию подвига Михаила Тверского и проходит по памятным местам, связанным с именем покровителя Тверской земли.

Маршрут будет начинаться с посещения храма Рождества Пресвятой Богородицы в Городне и завершаться в Михаило-Архангельском храме в селе Микулино, где правил внук князя Тверского Михаил Александрович.

Кроме того, туристы смогут посетить Тверской Императорский дворец и увидеть там картины художника Ивана Орлова «Напутствие великого князя Михаила Тверского» и «Смерть Михаила Тверского». Для них станет доступна церковь, построенная в честь Михаила Ярославовича в том числе и на пожертвования горожан. В программе маршрута и город Старица, основанный тверским князем в 1297 году.

Как сообщают «Тверские ведомости», на «Интурмаркете» власти Тверской области подписали соглашение о сотрудничестве с компанией «Усадебный экспресс». Она занимается организацией туристических поездок по старинным усадебным комплексам. Первый такой тур будет организован уже в апреле 2018 года.