ГИБДД усилит надзор за автобусами в Брянске из-за частых ДТП

В Брянской области отмечается резкий рост количества аварий с участием общественного транспорта, Госавтоинспекция намерена усилить за ним контроль.

За январь и февраль 2018 года зафиксировано 13 аварий с участием автобусов, это почти в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. В пяти случаях виновниками оказались водители общественного транспорта, сообщает NASHBRYANSK.RU. В ДТП пострадали 17 человек.

Также отмечается рост числа случаев, когда пассажиры получали травмы при падении в салонах автобусов. Зарегистрировано десять происшествий, в прошлом году таковых было три.

В связи с неблагоприятной статистикой сотрудники ГИБДД в составе скрытых патрулей усилят проверки общественного транспорта. Инспекторы будут передвигаться по городу в машинах без опознавательных знаков с установленной в салоне системой видеофиксации.