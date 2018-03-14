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Финляндия готова помочь Великобритании в расследовании «дела Скрипаля»

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что Хельсинки готовы помочь Великобритании в расследовании покушения на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочь.

«Это зависит от того, какое предложение оттуда [из Великобритании] поступит. Вопрос координации между странами ЕС и Великобританией пока не решен, поэтому комментировать его я не могу», — приводит его слова агентство STT.

При этом министр отметил, что для этого Лондон должен направить Финляндии соответствующий запрос.

Как сообщал портал iz.ru, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что Россия, «весьма вероятно», причастна к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых обнаружили в тяжелом состоянии в Солбери.

Москва отрицает свою причастность к инциденту. В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что Лондон пытается дискредитировать Россию, а действия британских властей носят «откровенно провокационный характер».

Скрипаль, осужденный на родине за госизмену, получил убежище в Соединенном Королевстве после обмена разведчиками между РФ и США в 2010 году.

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