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Песков усомнился в достоверности британских СМИ после «дела Скрипаля»

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал СМИ Великобритании «не заслуживающими какого-либо внимания».

На традиционной пресс-конференции Пескову задали вопрос о том, что по заявлениям британских СМИ Лондон в отношении России якобы может задействовать пятую статью устава НАТО. В ней говорится, что нападение на одного члена Североатлантического альянса приравнивается к атаке на всех.

Комментируя готовность Москвы ответить Лондону и странам НАТО, в том числе и военным образом, Песков сказал, что уже дал все необходимые объяснения.

«Я сказал всё, что от меня требовалось сказать по этому сюжету. Что касается британских СМИ, они показали свое качество и в этой истории. Вряд ли они заслуживают какого-то внимания, во всяком случае как надежный источник информации», — заявил Песков.

Ранее Песков уже не раз подчеркивал, что Россия непричастна к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

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