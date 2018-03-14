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МЧС предупредило о резком ухудшении погоды

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Во второй половине дня 14 марта в столичном регионе ожидается мокрый снег с дождем и гололед, резкие порывы ветра.

«В ближайшие часы и до ночи в Москве и Московской области местами ожидаются мокрый снег, дождь, гололед и ветер порывами до 15 м/с», — сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Ведомство предупредило о возможности повреждения линий электропередачи и рекламных конструкций, падения деревьев, уточняет ТАСС.

Напомним, ранее синоптики предсказали вечером в среду ледяной дождь, который к ночи перейдет в снегопад. По ожиданиям ученых, температура воздуха поднимется до +2 градусов.

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