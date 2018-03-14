Прямой эфир
Сюжет:

СМИ сообщают об охране получивших убежище в Великобритании россиян

0
Фото: REUTERS/Phil Noble
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Некоторым получившим убежище в Великобритании гражданам России предоставлена охрана. Об этом в среду рассказал один из российских политэмигрантов.

«После отравления в Солсбери под окном моего дома постоянно дежурит полицейская машина», — цитирует «Коммерсант» россиянина, не называя его имени. Кто именно и как давно был взят под охрану, не раскрывается.

Напомним, соратника Бориса Березовского бывшего замгендиректора «АвтоВАЗа» Николая Глушкова нашли мертвым в своем доме в Лондоне в минувший понедельник. Полиция обнаружила на шее бывшего топ-менеджера следы удушения. Ведется расследование, которое должно выяснить, была ли смерть насильственной, передает НСН. В России Глушков был заочно приговорен судом за хищение у «АвтоВАЗа» в сговоре с Борисом Березовским в 1990-х годах почти в $123 млн.

А 4 марта в Солсбери были обнаружены без сознания экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба находятся в коме в одной из больниц города. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Политик заявила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим газом.

Пока полиция Великобритании не связывает произошедшее с Глушковым с отравлением Скрипаля и его дочери, однако проверка обстоятельств гибели бывшего замгендиректора «АвтоВАЗа» поручена антитеррористическому подразделению Скотленд-Ярда, которое также расследует произошедшее в Солсбери.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия непричастна к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017