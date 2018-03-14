Около 50 человек эвакуировали из НИИ радиотехники в Москве из-за пожара

Порядка 50 человек эвакуировали из здания Всероссийского научно-исследовательского института радиотехники в центре столицы из-за пожара. Об этом сообщили в экстренных службах Москвы.

ЧП произошло в среду, 14 марта в здании НИИ радиотехники по адресу Большая Почтовая, дом 22. Очаг возгорания находился в кабинете на третьем этаже. В результате инцидента пострадали два человека, сообщает агентство городских новостей «Москва». Их осматривают медики.

Общая площадь пожара составила 20 кв. м, к настоящему времени он уже ликвидирован. Выясняются все обстоятельства произошедшего.